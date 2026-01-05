Un año después, las Administraciones siguen notificando de madrugada y en festivos, denuncian los gestores administrativos

Un año después de que el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos denunciara públicamente el envío de notificaciones electrónicas por parte de las Administraciones públicas fuera del horario laboral, la situación no solo no se ha corregido, sino que permanece sin cambios apreciables.
Si o si, en viernes o sábado iba a caer alguna.
Pillas un puente, notificación.
No vale con silenciar el correo los fines de semana. Algunas te las avisan también por sms y reiteran el sms todas las veces que haga falta hasta que la abres.
Yo le hago eso a un compañero, un empleado y me meto en un problema por joderle el descanso.
Lo hace la administración? Nada.
Y aquí hay alguien con muchas ganas de tocar los cojones al personal programando notificaciones cuando sabe que más molestan; a las 03.00 del sábado.