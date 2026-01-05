edición general
Un año después, las Administraciones siguen notificando de madrugada y en festivos, denuncian los gestores administrativos

Un año después de que el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos denunciara públicamente el envío de notificaciones electrónicas por parte de las Administraciones públicas fuera del horario laboral, la situación no solo no se ha corregido, sino que permanece sin cambios apreciables.

cosmonauta #1 cosmonauta *
Pues espera al día que descubran que hay gestorías tramitando contratos laborales un viernes por la noche, mientras que Manolo el de la gestoría pierde negocio porque el no estará disponible hasta el lunes a las 10 de la mañana
baraja #3 baraja
Concuerdo, es de risa que te notifiquen a las 11 de la noche del último día del plazo que tienen :shit:  media
santim123 #2 santim123
Envío esto porque he sido administrador de varias empresas y era un sinvivir con las notificaciones.
Si o si, en viernes o sábado iba a caer alguna.
Pillas un puente, notificación.
No vale con silenciar el correo los fines de semana. Algunas te las avisan también por sms y reiteran el sms todas las veces que haga falta hasta que la abres.

Yo le hago eso a un compañero, un empleado y me meto en un problema por joderle el descanso.

Lo hace la administración? Nada.

Y aquí hay alguien con muchas ganas de tocar los cojones al personal programando notificaciones cuando sabe que más molestan; a las 03.00 del sábado.
