Ano (canción infantil)

Ano (canción infantil)  

Canción infantil de Las Bistecs denominada "ano".

mecha #2 mecha
Demasiado Internet hoy.
#1 NeuronaSur
Yo soy más de Pablo Milanés. Pero como cada quien es cada cual ya no me extraña nada.
#3 Zeremiel
Bueno. Con esto ya estaría, ya e visto todo mo que puede ofrecer la humanidad. Voy por mi cápsula de cianuro y vuelvo.
Tx4 #4 Tx4
#3 si vuelves me cago o_o
#5 cajadecartonmojada *
#3 ¿De cianouro dices? :-D
