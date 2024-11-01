·
7835
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
6834
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
8963
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4272
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
4750
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
más votadas
405
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
536
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
441
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: "Me sentí una criminal"
344
Última hora: han asaltado la sede de la ONU y han robado dos derechos humanos
417
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
Ano (canción infantil)
Canción infantil de Las Bistecs denominada "ano".
ano
canción
cultura
#2
mecha
Demasiado Internet hoy.
#1
NeuronaSur
Yo soy más de Pablo Milanés. Pero como cada quien es cada cual ya no me extraña nada.
#3
Zeremiel
Bueno. Con esto ya estaría, ya e visto todo mo que puede ofrecer la humanidad. Voy por mi cápsula de cianuro y vuelvo.
#4
Tx4
#3
si vuelves me cago
#5
cajadecartonmojada
*
#3
¿De cianouro dices?
