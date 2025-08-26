edición general
Un año de Alvise como eurodiputado: promesas incumplidas, conflictos y una caída en picado en las encuestas

Cuando los resultados confirmaron que su agrupación de electores, Se Acabó la Fiesta (SALF), había conseguido casi 800.000 votos y tres escaños, Alvise subió a un atril y se dirigió a sus seguidores. "Todos los políticos se han olvidado de su pueblo, pero nosotros no lo vamos a hacer", dijo. "Venimos a la política, no a hacernos millonarios, como los demás. Donamos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos".

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Llegó a tener 800 000 votos. Es sorprendente que haya tantos incautos.
2 K 40
#4 Eukherio
#1 Diré que a mí lo que más me sorprende es que con caída y todo seguramente siga sacando 300.000-400.000, de acuerdo con las encuestas. Se ha descojonado en la cara de sus votantes y encima ha incumplido hasta las promesas chorra, como la de sortear el sueldo.
2 K 24
jonolulu #9 jonolulu
#6 La verdad es que más allá del titular, las noticias son diferentes y esta tiene mucho más contenido y más análisis
1 K 32
escuadron #10 escuadron
#9 No son diferentes en absoluto, y abordan exactamente lo mismo.
0 K 12
#15 Deperdidos
#10 eso es porque no has hecho click al contenido.
0 K 10
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 manipuló a los tontainas que le votasen prometiendo sortear su sueldo cada mes.
0 K 11
Esku #11 Esku
#1 Incautos no es la palabra que yo usaria, es demasiado blanda.
1 K 20
#13 Beltza01
#11 Es que hablar de retraso mental está mal hoy en día.
0 K 7
millanin #12 millanin
#1 seguro que alguno lo vuelve a votar.
0 K 8
obmultimedia #16 obmultimedia
#1 Alvise en el año 2 como Eurodiputado.  media
0 K 11
Catacroc #5 Catacroc
Alvise no ha venido a hacerse rico, sino a "capitalizarse a nivel personal" que puede parecer que es lo mismo, pero no.
1 K 18
Anfiarao #3 Anfiarao
Espero que este gilipollas resista el tirón y aguante, se mantenga y siga acaparando votos (o al menos manteniendo los que sacó la última vez) de otros gilipollas de derechas
0 K 12
janatxan #2 janatxan
Unos añitos con sueldo de eurodiputado, no le ha salido mal la jugada. Los que le votaron que se jodan, por imbeciles.
0 K 11
#14 chocoleches
#2 El sueldo se lo pagamos todos, :shit:
0 K 12
#8 Firnas
Que le quiten lo bailao
0 K 9

