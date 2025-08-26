Un año de Alvise como eurodiputado: promesas incumplidas, conflictos y una caída en picado en las encuestas

Cuando los resultados confirmaron que su agrupación de electores, Se Acabó la Fiesta (SALF), había conseguido casi 800.000 votos y tres escaños, Alvise subió a un atril y se dirigió a sus seguidores. "Todos los políticos se han olvidado de su pueblo, pero nosotros no lo vamos a hacer", dijo. "Venimos a la política, no a hacernos millonarios, como los demás. Donamos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos".