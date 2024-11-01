·
Annacrusa - A tus pies
Otro adelanto del nuevo álbum de los castellonenses Annacrusa.
metal
castellon
annacrusa
metal
#1
cenutrios_unidos
...huele a queso.
#2
capitansevilla
Ganazas de escuchar el álbum completo. De momento me está encantando todo lo que va saliendo.
Aprovecho para recordaros que podéis escuchar temas como este en el canal de Whatsapp de "Últimos Descubrimientos Musicales":
whatsapp.com/channel/0029Vb7YyRK7T8bWg5jTvP0v
