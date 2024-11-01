edición general
4 meneos
14 clics
Annacrusa - A tus pies

Annacrusa - A tus pies  

Otro adelanto del nuevo álbum de los castellonenses Annacrusa.

| etiquetas: metal , castellon , annacrusa
3 1 0 K 10 metal
2 comentarios
3 1 0 K 10 metal
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
...huele a queso.
1 K 22
capitansevilla #2 capitansevilla
Ganazas de escuchar el álbum completo. De momento me está encantando todo lo que va saliendo.

Aprovecho para recordaros que podéis escuchar temas como este en el canal de Whatsapp de "Últimos Descubrimientos Musicales":
whatsapp.com/channel/0029Vb7YyRK7T8bWg5jTvP0v
0 K 9

menéame