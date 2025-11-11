edición general
4 meneos
14 clics
'Animal Man', el cómic que nos descubrió al guionista Grant Morrison

'Animal Man', el cómic que nos descubrió al guionista Grant Morrison  

En 1987 Alan Moore había puesto patas arriba el cómic norteamericano con dos obras maestras, La Cosa del Pantano y Watchmen, que poco después darían origen al sello Vértigo de DC Comics, con títulos más enfocados a los lectores adultos. Entonces, los cazatalentos americanos dirigieron sus miradas a Gran Bretaña en busca de nuevos talentos que siguieran la misma línea. Y descubrieron al escocés Grant Morrison, que por aquel entonces publicaba Zenith en la revista 2000 AD. Como a todos los novatos a Grant se le encargó una serie protagonizada por

| etiquetas: animal man , grant morrison
4 0 0 K 80 Cómics
1 comentarios
4 0 0 K 80 Cómics
Torrezzno #1 Torrezzno
Ahora lo están reeditando. Pero a los precios actuales cuesta un riñón
0 K 20

menéame