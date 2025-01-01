Animadoras en acción: Fotos antiguas que muestran el estilo de antaño (ENG)  

Las animadoras han sido durante mucho tiempo un elemento fijo de la cultura deportiva estadounidense, combinando energía, rendimiento y sentido de la tradición. Lo que empezó como simples cánticos desde las gradas evolucionó gradualmente hasta convertirse en una actividad organizada que combinaba el atletismo con el entretenimiento. En esencia, el objetivo de las animadoras era reunir a los jugadores, entusiasmar al público y mostrar el espíritu de la escuela o del equipo.