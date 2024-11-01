·
El angustioso momento en el que rescatan a una niña que llevaba más de 40 horas bajo los escombros de un edificio en Gaza
Una niña llamada Marah fue rescatada de los escombros de un edificio en la ciudad de Gaza , mientras las fuerzas israelíes llevan a cabo una ofensiva militar en la ciudad.
etiquetas
:
gaza
,
palestina
,
israel
,
marah
,
rescate
,
niña
,
genocidio
actualidad
actualidad
#1
txepel
*
Bueno, es un conflicto complejo con sus claroscuros que no se puede circunscribir a la (enésima) imagen de una niña enterrada en escombros. Cualquier medida precipitada cuando apenas llevamos dos años de niños muertos sería una victoria de los terroristas, pero quedamos a la expectativa de la evolución de los acontecimientos porque así de firmes somos con la defensa de los DDHH.
Atentamente, unos mierdas sin autoridad moral ninguna.
17
K
170
#3
Imag0
*
#1
Es sencillo, es un genocidio, los fuertes matan y los débiles mueren mientras Europa consiente y EEUU asiste. Cortita y al pie, no hay nada complicado.
2
K
26
#9
Ratoncolorao
#3
Y Ayuso aplaude, que no se nos olvide en los próximos siglos..
0
K
20
#5
Imag0
Ah,
#1
veo que estabas en pleno edit, pues nada.
0
K
15
#11
represaliado
#1
no una niña, una futura terrorista, y futura madre de más terroristas.
0
K
9
#13
Marcus78
*
#1
Ayer escuche una mierda de estos, un medico judio italiano afirmando: las estimas de 64mil esta hechoa por agencias de Hamas. Las victimas no son mas de 40 mil cuya mitad son terroristas.
A la pregunta: aun así los niños merecen esto? contesta: defina niño.
Literal. Defina niño. Que hacer con uno asi? y este es un miembro relativamente importante de la comunidad hebraica y medico: Eyal Mizrahi
0
K
7
#16
Khadgar
#13
Que hacer con uno asi?
Le tiras un diccionario a la cabeza.
1
K
19
#4
laruladelnorte
Seguro que Telemadrid abre sus informativos con esta noticia,al igual que Vicente vallés.
1
K
24
#12
capitan__nemo
Esto es típico lo que puede pasar con los genocidas. Las rescatas, estan heridas, las llevas al hospital, mientras las estan curando los israelies tiran un bombazo al hospital como suelen hacer y las matan, junto con otro monton de personas.
0
K
18
#8
DenisseJoel
¿Y lo que ha sufrido el director de la vuelta? Eso fue un sinvivir.
Además, Ana Rosa ha entrevistado a un experto que dice que lo que sale de las duchas es agua templada, no gas.
0
K
11
#2
Libelulo
*
Derechas: Podéis votar bulo, sensacionalista, spam, irrelevante, cansina.. Anda y votad, miserables.
1
K
10
#14
hdblue
*
Esto es lo que defienden Ayuso, Abascal y Almeida. ¿No?
0
K
10
#17
vviccio
#14
y Junts.
0
K
11
#6
Mutiko30
eh! y el niño israeli con un uñero que sufre que? ese no os importa no, terroristas?? Ir a Palestina a celebrar el orgullo. .. bla bla bla
0
K
9
#18
yocaminoapata
Bien les gusta jugar el papel de víctima
0
K
9
#7
bestiapeluda
*
Esta mierda lleva siendo angustiosa más de 80 años. Ojalá existiese la justicia divina y todos los sionistas acabasen destripados, empezando por el gobierno ese repulsivo y todo el IDF sin excepción.
0
K
8
#10
Marcus78
Pobre criatura.
¿Como se pude no pensar lo peor hacia los que permiten esto, hacia los que justifican y los que lo niegan? He llegado a pensar cosas que no pensaba poder hacer.
0
K
7
#15
Sacronte
#10
Lo peor es que la han sacado viva para que posiblemente muera por hambre, sed u otro misil. Les deseo lo mismo a cada uno de los israelies que apoyen este genocidio.
0
K
10
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
