La anguila, al borde de la extinción por su escasez y por el deseo humano de exclusividad

La anguila, al borde de la extinción por su escasez y por el deseo humano de exclusividad

La anguila europea (Anguilla anguilla) se encuentra en peligro crítico de extinción, la categoría de amenaza más extrema, desde hace dos décadas. Sin embargo, y a pesar de su notable y creciente escasez, la anguila sigue siendo objeto de pesca y explotación comercial.

anguila , extinción , europa , españa , comercio
19 comentarios
#2 ombresaco
Se podría prohibir o limitar la pesca hasta que se recuperara, pero eso sería comunista.
Así que entre comunismo y libertad, elegiremos extinción
11
#4 fremen11
#2 Da igual lo que prohíbas, los furtivos hacen su agosto, sobre todo con las angulas
0
#7 ombresaco
#4 A la especie le da igual que las capturen furtivos que legales. Podría ser que al prohibirlo aumentara el furtivismo (ya que no hay competencias), o podría reducirse ya que no se podría vender diciendo que son legales. Si me las como yo en mi casa o en un circuito limitado es irrastreable. Pero quizás incluso con eso, las capuras globales podrían disminuir.
1
#9 fremen11
#7 El problema es que la escasez y la prohibición hacen aumentar su precio y exclusividad en el mercado negro y ya conocemos todos la avaricia humana
3
#8 PaulDurden
#2 Y después a pedirle a papá estado ayuditas....
0
#19 ombresaco
#8 las iban a pedir de la misma forma si se prohiben mañana, que si se extinguen pasado mañana.

La diferencia es que no se las piden al gobierno actual, sino al siguiente (que podrían ser incluso los mismos), y que tras las ayudas (si es que las piden y se las conceden), volverá a haber anguilas
0
#11 HeilHynkel
90 pavos el menú en 2024 las jornadas de la angula en San Juan de la Arena el año pasado.

Sale más barato ir a un estrella michelines y no se te queda la cara de tonto al ver el tamaño de la ración de angulas (en los michelines te ponen varios platos)
0
#1 Verdaderofalso
Anguila, salmón, urogallo, oricios, pulpos…
0
#3 alpoza
#1 ..., humanos.
0
#14 Asimismov
#3 no caerá esa breva.
0
#6 fremen11
#1 No sabía que los urogallos se comiesen, pero si, he buscado y hay un montón de recetas
0
#13 cocococo
#6 Comerse se puede comer todo. Todo lo que corre, nada o vuela, a la cazuela.
0
#15 fremen11
#13 Ya, ya, pero en el recetario español no hay recetas de perro con patatas
0
#12 XtrMnIO
Que prohíban su consumo y punto.
0
#18 mefistófeles
Libro hermosísimo sobre las anguilas, leedlo.

librosdelasteroide.com/libro/el-evangelio-de-las-anguilas
0
#5 elsnons
Si quieres anguila hay que ir a un restaurante japonés .
0
#16 Olepoint
Deseo humano de exclusividad == Gilipollez en grado supino.

Quien a día de hoy se piense que es exclusivo es que no sabe hacer la O con un canuto.

El puto capitalismo sin límites nos vende la idea de la individualidad (en grupo es más difícil manejarnos), así las RRSS están llenas de 'individuos' que proclaman la nueva religión "el individualismo' llevado a los extremos.

Vamos a ver, somo iguales, todos, las diferencias son solo superficiales, casi ridículas, cuando lo asumáis, viviremos mejor todos.
0
#17 fremen11
#16 Pregunta a los coleccionistas...........sobre todo de videojuegos :troll: :troll: :troll:
1

menéame