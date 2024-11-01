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Ángel Mas Murcia (ACOM) el sionista que cruza finanzas globales, medios y presión proisraelí
Su trayectoria conecta un medio integrado en Atresmedia con sociedades registradas en la City londinense
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#1
NPCMeneaMePersigue
Bueno bueno no seais tan mal pensados con esta gente, vamos a darle voz a ver que dicen
“El Mesías regresará solo una vez que Edom, Europa, el cristianismo hayan sido totalmente destruidos.”
—rabino judío
x.com/NoahsArk1000/status/2036110727052747245
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#3
eltxoa
#1
Los aliados de la derecha cristiana española
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#4
Laro__
#1
Empiezan a dar miedo. De esta gente no me extrañaría un ataque de falsa bandera, a cualquier punto de Europa, para meternos en una guerra que nadie quiere. Ojala les pillen cuando lo intenten y sea Europa contra Israel.
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#5
NPCMeneaMePersigue
#4
Aquí tienes un agente del MI5 contando que lo hicieron ya
x.com/wallyrashid/status/2036055564950581583
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#6
El_Tio_Istvan
Más Murcia? Con la que tenemos es suficiente.
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#7
Cuñado
#6
No creo que le siente nada bien que sus apellidos ahora suenen a escisión de Podemos
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#2
Laro__
ACOM forma parte de la maquinaria genocida. Esa organización debería ser ilegalizada en España.
Seguro que tenemos legislación sobrada para que, un fiscal con un par de huevos, pueda cerrarla con muchos más motivos que los que usaron con los periódicos abertxales en su momento.
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#8
MasterChof
#0
mejor es pro-genocida que "pro-israelí"
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“El Mesías regresará solo una vez que Edom, Europa, el cristianismo hayan sido totalmente destruidos.”
—rabino judío x.com/NoahsArk1000/status/2036110727052747245
Seguro que tenemos legislación sobrada para que, un fiscal con un par de huevos, pueda cerrarla con muchos más motivos que los que usaron con los periódicos abertxales en su momento.