edición general
1 meneos
3 clics

Andrés Restrepo Gómez gana el Premio Tigre Juan con la novela 'El mal de Aira'

La obra de Andrés Restrepo Gómez fue publicada por la editorial Barrett

| etiquetas: andrés restrepo , premio tigre juan , libros , novelas
1 0 1 K 5 cultura
sin comentarios
1 0 1 K 5 cultura

menéame