Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: "El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad"

La creadora digital, gestora de la cuenta @mifamiliamixta donde comparte el día a día con su familia, explica que afronta el racismo en redes desde el humor y pide 'que no se condenara a nadie simplemente por su color de piel o su religión'.

25 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Ambas son religiones abrahámicas, después de todo.
#16 Toponotomalasuerte
#1 las dos hablan de Jesusito y sus movidas.
El islam es una DLC del cristianismo.
Thornton #25 Thornton
#1 Y las dos han sido, históricamente, instrumentos de control sobre la sociedad y el individuo.
#10 Hombre_de_Estado
Se parecen en que son una puta mierda pinchada en un palo.

Ojo, y que ciertamente tienen muchas cosas en común, por cómo se gestataron históricamente, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero la mas importante de todas es que enmierdan en cerebro.

Y sí, claro que hay lecciones muy valiosas en esas religiones y en casi cualquier otro sistema de creencias, pero si las ataco es por que te incitan o directamente obligan a creer en algo, a aceptar lo que ni sabes si puedes sabes, por eso me parecen un puto cáncer.
#20 Toponotomalasuerte
#10 el islam, en el coran mismo les prohíbe obligar a creer y fomenta el respeto por otras religiones. En eso es la única de las tres.
Kantinero #9 Kantinero
Claro, por eso pueden tener 15 mujeres
#18 Toponotomalasuerte
#9 en EEUU tb tienes cristianos de esos.
Kantinero #22 Kantinero
#18 Una rama del cristianismo que se inventa cualquiera como en todas las religiones
Elbaronrojo #19 Elbaronrojo
En el islam imponer una religión a otra persona es pecado. Está totalmente prohibido. Cuando una chica me escribe diciendo que su pareja musulmana le exige convertirse o taparse para casarse, Bouba siempre me dice: «Eso es imposible. Esa persona dice que es musulmana, pero en realidad eso es un pecado».

El pecado sería si ella fuese musulmana y su novio cristiano. Ahí si que no está permitido.
Gry #3 Gry
Que empiece a poner denuncias por injurias al honor e insultos racistas, igual se saca otro sueldo con las indemnizaciones.
MoussaZy #13 MoussaZy
Joder con la religiones, como cualquier barbudo retrasado o cura pedófilo representara a todos los millones de fieles.

Dejemos de publicar chorradas y vamos a por los que nos están hundiendo en la miseria incluso trabajando el jornal a destajo.
Battlestar #14 Battlestar
A ver... si es que son básicamente la misma religión pero con profetas distintos, no?
#21 Toponotomalasuerte
#14 los mismos, son expansiones.
El judaísmo para en un punto, el cristianismo la continua y el islam incluye a Jesusin y lo amplia con mojamé
#7 ombresaco
...se parecen una barbaridad, y se diferencian una barbaridad. Solo hay que elegir los parámetros a comparar.
Barney_77 #2 Barney_77
Se parecen extraordinariamente. Pero con una diferencia de 700 años...
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 igual menos años
Doug Wilson, un nacionalista cristiano que pide abiertamente el fin del sufragio femenino. Tampoco mencionaron que Wilson ha dicho que la sodomía es "peor que la esclavitud", que el aborto es "un mal tan grande como la esclavitud" y que la esclavitud fue netamente positiva porque "produjo en el Sur un afecto genuino entre las razas". O que Wilson protege a los maltratadores frente a los maltratados.
www.meneame.net/m/actualidad/pete-hegseth-secretario-defensa-elogia-pa
TipejoGuti #8 TipejoGuti
#6 Me parece que si cogemos a lo más gilipolla de cada familia nos salen los mismos discursos en un 80%...
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 podríamos formar un Dream Team
TipejoGuti #17 TipejoGuti
#11 Un Royal Rumble, como los del Pressing Chatch cuando éramos chicos.
Prometemos hacernos de la religión del que salga :troll:
Verdaderofalso #23 Verdaderofalso
#17 cobras entrada, merchandaising… lo veo
TipejoGuti #24 TipejoGuti
#23 Jo, es que es mentarme al dinero y me crezco, La Orda-Olímpiadas (Ordalía+Olimpiadas)
Ven y lucha por tu Dios, si tiene razón lo sabremos.
Voy registrando el nombre, luego preparamos los estatutos de la federación. :-D
#12 silzul
Estamos de acuerdo, ambas son religiones por lo que son una mierda. Por lo que blanquear la religión islámica es un poco WTF.

Y se parecen porque son abrahamanicas. Por lo que pecan de gran parte de sus defectos. Con la salvedad de que la sociedad de cultura cristiana promedio es mucho más abierta que una musulmana. Por lo que los avances sociales humanistas y de derechos están más avanzados.
#4 Katos
Pero estamos gilipollas o que qué mierda de noticia es esta?.
TipejoGuti #15 TipejoGuti
#4 Que interesante, cuando "Paco, del Restaurante Fachorro dice que tiene que traerse machupichus porque los españoles no sueltan la paguita", pues no hay comentarios de este tipo.
Es una Noticia de Sociedad, eso sí.
