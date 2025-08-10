Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: "El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad"

La creadora digital, gestora de la cuenta @mifamiliamixta donde comparte el día a día con su familia, explica que afronta el racismo en redes desde el humor y pide 'que no se condenara a nadie simplemente por su color de piel o su religión'.
El islam es una DLC del cristianismo.
Ojo, y que ciertamente tienen muchas cosas en común, por cómo se gestataron históricamente, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero la mas importante de todas es que enmierdan en cerebro.
Y sí, claro que hay lecciones muy valiosas en esas religiones y en casi cualquier otro sistema de creencias, pero si las ataco es por que te incitan o directamente obligan a creer en algo, a aceptar lo que ni sabes si puedes sabes, por eso me parecen un puto cáncer.
El pecado sería si ella fuese musulmana y su novio cristiano. Ahí si que no está permitido.
Dejemos de publicar chorradas y vamos a por los que nos están hundiendo en la miseria incluso trabajando el jornal a destajo.
El judaísmo para en un punto, el cristianismo la continua y el islam incluye a Jesusin y lo amplia con mojamé
Doug Wilson, un nacionalista cristiano que pide abiertamente el fin del sufragio femenino. Tampoco mencionaron que Wilson ha dicho que la sodomía es "peor que la esclavitud", que el aborto es "un mal tan grande como la esclavitud" y que la esclavitud fue netamente positiva porque "produjo en el Sur un afecto genuino entre las razas". O que Wilson protege a los maltratadores frente a los maltratados.
Prometemos hacernos de la religión del que salga
Ven y lucha por tu Dios, si tiene razón lo sabremos.
Voy registrando el nombre, luego preparamos los estatutos de la federación.
Y se parecen porque son abrahamanicas. Por lo que pecan de gran parte de sus defectos. Con la salvedad de que la sociedad de cultura cristiana promedio es mucho más abierta que una musulmana. Por lo que los avances sociales humanistas y de derechos están más avanzados.
Es una Noticia de Sociedad, eso sí.