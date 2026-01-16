Andalucía en venta: identidad, clases populares y nacionalismo sin pueblo

El reciente anuncio turístico de la Junta de Andalucía, titulado El trato andaluz, nos ofrece una pieza audiovisual atractiva, emocionalmente eficaz y, sobre todo, profundamente política. Bajo la apariencia de una celebración amable de la cotidianeidad andaluza —la cercanía, la hospitalidad, la sociabilidad espontánea de sus clases populares— se esconde una operación ideológica de mayor calado: la mercantilización de una forma de vida y su reapropiación por parte de un proyecto político conservador.