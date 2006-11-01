edición general
Andalucía pide paso en el 28-F: "Culturalmente estamos en todas partes, pero ausentes como actor político"

Andalucía pide paso en el 28-F: "Culturalmente estamos en todas partes, pero ausentes como actor político"

Hay más gente en Andalucía que cree que en el resto de España se habla mal de la comunidad de la que piensa que se habla bien: el 41,37% frente al 34%.

#1 DenisseJoel
Ante la afirmación "Andalucía no se hace respetar más que antes" el 73% está en contra, es decir, tiene la impresión de que ahora —no se especifica respecto a cuándo— se hace respetar más, y el 26% a favor, lo que implica que consideran que el asunto ha ido a peor.


Muchas gente falla estrepitosamente a la hora de interpretar dobles negaciones. Si a eso le añadimos conceptos simultáneamente ambiguos y cargados como "hacerse respetar"...
