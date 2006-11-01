·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6450
clics
Pantomima full: hombre performativo
5956
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4743
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
4560
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
4695
clics
Inquiokupas
más votadas
559
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
560
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
448
Un vídeo muestra la lujosa reforma realizada por el hijo de una concejala del PP en una VPO de Alicante que se ha quedado
774
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
224
Israel lanza un ataque contra Irán [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
10
clics
Andalucía pide paso en el 28-F: "Culturalmente estamos en todas partes, pero ausentes como actor político"
Hay más gente en Andalucía que cree que en el resto de España se habla mal de la comunidad de la que piensa que se habla bien: el 41,37% frente al 34%.
|
etiquetas
:
andalucía
,
cultura
,
28f
,
autonomía
,
cultura
,
política
2
1
0
K
25
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
25
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
DenisseJoel
Ante la afirmación "Andalucía no se hace respetar más que antes" el 73% está en contra, es decir, tiene la impresión de que ahora —no se especifica respecto a cuándo— se hace respetar más, y el 26% a favor, lo que implica que consideran que el asunto ha ido a peor.
Muchas gente falla estrepitosamente a la hora de interpretar dobles negaciones. Si a eso le añadimos conceptos simultáneamente ambiguos y cargados como "hacerse respetar"...
1
K
22
#2
Pacofrutos
Los yesterday:
compasgaditano.com/2006/11/aunque-diga-blas-infante.html
1
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Muchas gente falla estrepitosamente a la hora de interpretar dobles negaciones. Si a eso le añadimos conceptos simultáneamente ambiguos y cargados como "hacerse respetar"...
compasgaditano.com/2006/11/aunque-diga-blas-infante.html