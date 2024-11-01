Andalucía a un mes de las elecciones: ¿Logrará el PP la mayoría absoluta?

A un mes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el PP sigue en cabeza y Juan Manuel Moreno Bonilla mantiene una ventaja personal nítida. Sin embargo, el consultor político Eduardo Bayón en su análisis del último barómetro del CENTRA (el CIS de Andalucía) para explicar que la hegemonía popular no está intacta. Sanidad, vivienda y paro empatan como principales preocupaciones de la ciudadanía, mientras el desgaste de la gestión empieza a ser más visible que en cualquier otro momento de la legislatura.