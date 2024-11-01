edición general
En Andalucía hay más fallecimientos que nacimientos y pierde más de 20.000 niños en sólo una década

El leve aumento de la natalidad no corrige el crecimiento negativo en la Comunidad

javierchiclana #3 javierchiclana
En el mundo civilizado se está decreciendo. El planeta está sobrepoblado, es insostenible.

Para ABC es un drama. El capital quiere ver una cola de demandantes por cada empleo.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
viendo la poblacion en mi zona de tanto viejo guiri no me extraña
Don_Pixote #1 Don_Pixote
en Andalucia y todo el pais, a no ser que seas del Opus

Sin flexibilidad laboral, guarderias subencionadas (que muchas comunidades ya lo ofrecen) y vivienda accesible, no hay receta que valga para la natalidad
