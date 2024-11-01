·
En Andalucía hay más fallecimientos que nacimientos y pierde más de 20.000 niños en sólo una década
El leve aumento de la natalidad no corrige el crecimiento negativo en la Comunidad
#3
javierchiclana
En el mundo civilizado se está decreciendo. El planeta está sobrepoblado, es insostenible.
Para ABC es un drama. El capital quiere ver una cola de demandantes por cada empleo.
0
K
16
#2
CharlesBrowson
viendo la poblacion en mi zona de tanto viejo guiri no me extraña
0
K
8
#1
Don_Pixote
en Andalucia y todo el pais, a no ser que seas del Opus
Sin flexibilidad laboral, guarderias subencionadas (que muchas comunidades ya lo ofrecen) y vivienda accesible, no hay receta que valga para la natalidad
0
K
7
