Andalucía gasta 450.000 € en promocionar la aceituna de mesa en la TV india mientras rechaza una quita de 18.791 millones de deuda, mil más de los que Moreno Bonilla pedía en 2023

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha aprobado una partida de casi medio millón de euros para promocionar la aceituna de mesa en la televisión de India durante seis meses. Este gasto de las arcas andaluzas se conoce junto a otros peculiares de tipo ‘gourmet’ relacionados con la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo, en Sevilla, como por ejemplo 7.000 euros en jarrones o 3.000 para un asesor de cocina, sin contar los 5.000 euros destinados al nuevo sillón para el presidente del Parlamento autonómico,
| etiquetas: india , promoción , moreno bonilla , deuda
"Andalucía gasta 5 euros en fotocopias mientras rechaza una quita de 18.791 millones de deuda, mil más de los que Moreno Bonilla pedía en 2023"
"Andalucía gasta 14.246 millones de euros en sanidad mientras rechaza una quita de 18.791 millones de deuda, mil más de los que Moreno Bonilla pedía en 2023"
Pero es completamente independiente a lo que dedica el gasto, del hecho de que no quiera la quita de la deuda (que es simplemente estúpido).
Y mezclar las 2 cosas, me parece directamente manipulación (de hecho, este tipo de titulares suelen ser más propios de La Razón o de OKdiario)
Joder, Como estamos con la izquierda…
Por no mencionar la manipulación de usar magnitudes distintas en el titular, para que la cifra de la aceituna parezca mucho mayor.
Pero claro "Andalucía gasta 0'450 millones mientras rechaza 18.791 millones" no resulta tan escandaloso.
Es un farol o hay más comunidades que rechacen la quita ?