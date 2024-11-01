edición general
Andalucía gasta 450.000 € en promocionar la aceituna de mesa en la TV india mientras rechaza una quita de 18.791 millones de deuda, mil más de los que Moreno Bonilla pedía en 2023

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha aprobado una partida de casi medio millón de euros para promocionar la aceituna de mesa en la televisión de India durante seis meses. Este gasto de las arcas andaluzas se conoce junto a otros peculiares de tipo ‘gourmet’ relacionados con la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo, en Sevilla, como por ejemplo 7.000 euros en jarrones o 3.000 para un asesor de cocina, sin contar los 5.000 euros destinados al nuevo sillón para el presidente del Parlamento autonómico,

Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo
Siendo justos, el titular es una mierda, vale para cualquier gasto.

"Andalucía gasta 5 euros en fotocopias mientras rechaza una quita de 18.791 millones de deuda, mil más de los que Moreno Bonilla pedía en 2023"
"Andalucía gasta 14.246 millones de euros en sanidad mientras rechaza una quita de 18.791 millones de deuda, mil más de los que Moreno Bonilla pedía en 2023"
4
perrico
#3 Para ser honestos, la diferencia es que es un dinero gastado para beneficiar a empresas privadas. La sanidad pública es otra cosa.
3
mente_en_desarrollo
#6 No seré yo quien defienda como gasta el dinero Moreno Bonilla, que efectivamente va mucho a beneficio de la privada en contra de la pública (como en sanidad).

Pero es completamente independiente a lo que dedica el gasto, del hecho de que no quiera la quita de la deuda (que es simplemente estúpido).

Y mezclar las 2 cosas, me parece directamente manipulación (de hecho, este tipo de titulares suelen ser más propios de La Razón o de OKdiario)
1
serperga
#7 Es que este medio es un panfleto al nivel de los que mencionas
0
Gry
Si tienen dinero para gastar en chorradas es que no necesitan la quita. :popcorn:
1
Sandilo
#4 ¿Promocionar la aceituna andaluza en el extranjero son “chorradas”?.

Joder, Como estamos con la izquierda…
0
Gry
#9 Me refería más bien a lo de los 7.000 € en jarrones
0
angelitoMagno
No entiendo que tiene que ver lo de la promoción de la aceituna.

Por no mencionar la manipulación de usar magnitudes distintas en el titular, para que la cifra de la aceituna parezca mucho mayor.

Pero claro "Andalucía gasta 0'450 millones mientras rechaza 18.791 millones" no resulta tan escandaloso.
1
manuen
Quizás, si buscásemos quiénes están detrás de la producción de la aceituna de mesa en Andalucía comprenderíamos la dirección de esta medida. A mi me huele, como todo lo que hace el Moreno, es que hay compadreo detrás. Tened en cuenta que el mayor productor del mundo de aceitunas de mesa es Agrosevilla y de Sevilla sale más del 70% de la producción.
0
kastanedowski
La noticia seria que hicieran lo correcto, esto es normal y predecible
1
Pivorexico
Debería haberlos invertido en promocionar el jamón en Pakistán :-> por otra parte con el tema aranceles de Trumpo, es lógico que se busquen otro mercados ;

Es un farol o hay más comunidades que rechacen la quita ?
0
Malinke
No leí el envío y no sé si hay algo detrás, pero en principio no veo problema en intentar vender, promocionar, aceitunas en la India.
0
millanin
No me creo que la India sea un mercado factible para nuestros productos agrícolas y menos para la aceituna. Esto huele a sobres.
0

