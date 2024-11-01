Andalucía gasta 450.000 € en promocionar la aceituna de mesa en la TV india mientras rechaza una quita de 18.791 millones de deuda, mil más de los que Moreno Bonilla pedía en 2023

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha aprobado una partida de casi medio millón de euros para promocionar la aceituna de mesa en la televisión de India durante seis meses. Este gasto de las arcas andaluzas se conoce junto a otros peculiares de tipo ‘gourmet’ relacionados con la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo, en Sevilla, como por ejemplo 7.000 euros en jarrones o 3.000 para un asesor de cocina, sin contar los 5.000 euros destinados al nuevo sillón para el presidente del Parlamento autonómico,