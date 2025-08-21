Andalucía empezará a concertar con la privada operaciones quirúrgicas en septiembre

Se anunció en 2023 como el gran cambio de paradigma en el Sistema Andaluz de Salud (SAS) para dotar de mayor agilidad y eficiencia la contratación pública y, sobre todo, para acabar con unas listas de espera desbordadas.
| etiquetas: sanidad pública , concierto , sanidad privada
En 2005 llevaba un año (1) año de espera para una cirugia. (Malaga)
fui a reclamar y me dijeron que podia seguir esperando, o que me podian mandar a una clinica privada.
Me operaron en la privada y listo.
Tengo multitud de conocidos que les ha pasado lo mismo. Y reitero que no es nada nuevo.
cc #3