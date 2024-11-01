Andalucía detectó en 2024 irregularidades en seis de cada diez inspecciones en alquiler y compraventa de vivienda

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de inspección en el ámbito de la compraventa y el arrendamiento de viviendas de 2025, que implica el control de las actuaciones y contrataciones de empresas, gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas (en proyectos, en construcción o ya construidas). En 2024, se detectaron irregularidades en más del 61% de las inspecciones...