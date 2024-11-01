Andalucía destinará en 2026 casi seis millones para garantizar el funcionamiento de casi una quincena de centros de I+D

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha consignado en las cuentas de 2026 una inversión de 5,7 millones de euros para garantizar el funcionamiento y la actividad de trece centros, institutos y fundaciones dedicados a la investigación en diversos ámbitos como la biomedicina, la biología del desarrollo, la astrofísica, la astronomía, la química, la bioquímica vegetal, la ciencia de materiales o la zoonosis. Dichas instalaciones están radicadas en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.