edición general
7 meneos
18 clics

Anatomía de un ataque a la cadena de suministro de NPM con mil millones de descargas [eng]

La cuenta NPM del popular desarrollador qix fue comprometida, lo que provocó la publicación de versiones maliciosas de docenas de paquetes, entre ellos chalk, strip-ansi y color-convert. Actualización: Se ha notificado al autor, que está colaborando activamente con el equipo de seguridad de NPM para resolver el problema. El código malicioso ya se ha eliminado de la mayoría de los paquetes afectados y se está remediando la situación. Sin embargo, es fundamental auditar sus proyectos

| etiquetas: npm , ataque , node , vulnerabilidad , hacker , web3
6 1 0 K 79 tecnología
2 comentarios
6 1 0 K 79 tecnología
Torrezzno #2 Torrezzno *
Edita para poner que es en inglés. Buen aporte.

Edit: ya está


Los ataques a la cadena de suministro son de lo mas común últimamente en proyectos open source. Lo de usar una wallet en el navegador debería estar prohibido
0 K 14

menéame