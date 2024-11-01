Análisis: Yu Yu Hakusho - Saga del Detective Espiritual (Parte 3)

La tercera misión del Detective Espiritual fue un paso decisivo en el reconocimiento obtenido por YYH como uno de los mejores animes de inicios de los 90. El planteamiento no defiere significativamente de sus pasados encargos: detener a un grupo de Yōkai malvados que han sido catalogados como una amenaza por el Reino Espiritual. Los antagonistas en esta ocasión son el Shiseijū (las Cuatro Bestias Sagradas), un concepto tomado directamente de la mitología oriental que se refiere a cuatro bestias mitológicas que protegen los puntos cardinales.