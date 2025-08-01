Análisis: Yu Yu Hakusho - Saga del Detective Espiritual (Parte 2)

La primera misión de Yusuke Urameshi como Detective Espiritual, recuperar los Artefactos de la Oscuridad (Koma no Ken, Ankokuyo y Gakidama) robados por un grupo de ladrones de la Sala del Gran Tesoro del Reino Espiritual, constituye un cambio radical en la fórmula inicial. Sin embargo, este hecho no debería ser una sorpresa para nadie que haya visto el opening desde el primer capítulo. La apertura está absolutamente alejada de los problemas de la vida diaria y las peleas entre matones.