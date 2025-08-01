Análisis: Yu Yu Hakusho - Saga del Detective Espiritual (Parte 2)

edición general
La primera misión de Yusuke Urameshi como Detective Espiritual, recuperar los Artefactos de la Oscuridad (Koma no Ken, Ankokuyo y Gakidama) robados por un grupo de ladrones de la Sala del Gran Tesoro del Reino Espiritual, constituye un cambio radical en la fórmula inicial. Sin embargo, este hecho no debería ser una sorpresa para nadie que haya visto el opening desde el primer capítulo. La apertura está absolutamente alejada de los problemas de la vida diaria y las peleas entre matones.

obmultimedia #1 obmultimedia
Deberian de hacer un remake de esta serie, el ultimo arco es infumable de lo mal dibujado que esta, encima no es el final real del manga.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 Yo la dejé a medias. Pero creo que por cometer el error de verla doblada (me ha pasado que he dropeado series en castellano y luego en japo me han encantado).

Pero sí me gustaría que hicieran un remake, creo que tenía muchos de los errores del anime noventero que ahora no tendría y mejoraría mucho. Un poco la diferencia entre HxH (del mismo autor) de la versión vieja y la del 2011.
