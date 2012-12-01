Análisis de una obra: Pedro y el lobo (S. Prokofiev)

Esta obra es una composición sinfónica de 1936, tras la vuelta del compositor a la URSS, y está basada en un popular cuento, con una moraleja en la que destaca la sinceridad.. Es por tanto una obra infantil, acompañada de narrador, y en el que cada instrumento o grupo de ellos, se asocia a un personaje. Así, Pedro es el grupo de cuerdas (violín, viola, violonchelo y contrabajo), el Abuelo es el fagot, el Pájaro la flauta travesera, el Pato el oboe, el Gato el clarinete en su registro grave, el Lobo son tres trompas, y los Cazadores son los timb