edición general
Un análisis de mensajes de odio en redes revela "estrategias organizadas" para "deshumanizar" al colectivo LGTB

Un informe de FELGTBI+ estudia más de 28.000 publicaciones entre el 28 de mayo y el 10 de julio de 2025: detectó un 5,7% de bots, casi el triple de la media de la red (1,9 %), cuya actividad se disparó los días del Orgullo.

comentarios
Chinchorro #1 Chinchorro
Ya hay que ser triste para mandar a un bot a odiar a una persona.
Pero triste y cutre de cojones.
kastanedowski #3 kastanedowski
Elena Omedes, tiene una cantidad impresionante de articulos similares.
#4 no_soy_un_bot
Al LGBT a las mujeres, a los de piel oscura, a los que pobres, a ...
#5 Javiersoler *
#4 lo que viene del sur:


"Al LGBT a las mujeres, a los de piel oscura, a los que pobres, a ..."

O es que te crees que en las, mezquitas y en casa del que le pone a su mujer un trapo en la cabeza se celebra el 8m y el orgullo?
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Bot es que replica mensajes escritos por humanos en diferentes redes y se votan entre ellos o que directamente son bots IA autónomos (aunque dirigidos por humanos claro)
