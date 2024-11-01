edición general
6 meneos
132 clics
Analicé 180 millones de empleos para ver qué trabajos está reemplazando realmente la IA hoy en día [eng]

Analicé 180 millones de empleos para ver qué trabajos está reemplazando realmente la IA hoy en día [eng]

¿Qué impacto está teniendo la IA en el mercado laboral? Todo el mundo tiene una opinión, pero sorprendentemente hay pocos datos concretos. Así que decidí realizar mi propio estudio. Analicé casi 180 millones de ofertas de empleo globales desde enero de 2023 hasta octubre de 2025, utilizando datos de Revealera, un proveedor de datos de empleo.

| etiquetas: estudio , ia , trabajos , gran reemplazo
5 1 0 K 67 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
#1 exeware
Use IA para hacerlo, y el resultado es que puede hacerlo sin mi asi que #OPENTOWORK#
1 K 20
Findeton #2 Findeton
Qué bueno es todo esto, los trabajos antiguos están siendo automatizados y surjen nuevos trabajos y mejor pagados. Como siempre ha pasado con todo aumento de productividad desde la primera rev industrial.
0 K 12
#3 totxo
Aquí un "computer graphics artist" reconvertido en conductor de autobuses.
Tras más de 20 años en el sector audiovisual, me tocó emigrar. Y aunque podría seguir dedicándome a los "motion graphics", las ofertas que recibía eran tan ridículas que al final era más digno agarrar un volante que aceptar salarios de mierda.
0 K 8

menéame