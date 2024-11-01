Analicé 180 millones de empleos para ver qué trabajos está reemplazando realmente la IA hoy en día [eng]

¿Qué impacto está teniendo la IA en el mercado laboral? Todo el mundo tiene una opinión, pero sorprendentemente hay pocos datos concretos. Así que decidí realizar mi propio estudio. Analicé casi 180 millones de ofertas de empleo globales desde enero de 2023 hasta octubre de 2025, utilizando datos de Revealera, un proveedor de datos de empleo.