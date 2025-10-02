Anabel Montes, la asturiana en la flotilla de Gaza: «Fuimos sobrevolados por cazas y reportamos también la presencia de submarinos»

La ovetense Anabel Montes Mier es incapaz de quedarse de brazos cruzados ante una injusticia, más aún cuando la vida de miles de personas está en juego. Por eso, cuando se puso en marcha la misión marítima para abrir un corredor humanitario y llevar ayuda a la Franja de Gaza, no lo dudó ni un instante y se subió a bordo del Life Support —el barco de salvamento de la ONG Emergency— para brindar apoyo a las embarcaciones participantes.Tras la operación de interceptación de la Global Sumud Flotilla por las Fuerzas de Defensa de Israel.