Ana Manero, Responsable de la Biblioteca Juan Régulo Pérez

Conversamos con una profesional cuya trayectoria está estrechamente vinculada a la Federación Española de Esperanto y a la consolidación de la Biblioteca Juan Régulo Pérez como espacio de referencia para el estudio y la preservación del patrimonio en esperanto en nuestro país. Desde la gestión y catalogación hasta iniciativas digitales como Bitoteko o la elaboración de herramientas normativas para bibliotecas de esperanto, su labor refleja cómo el trabajo constante puede generar redes de colaboración nacionales e internacionales