edición general
5 meneos
4 clics
La AN archiva la investigación sobre el apagón al no existir "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista

La AN archiva la investigación sobre el apagón al no existir "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha archivado la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico ocurrido en España y Portugal el pasado 28 de abril al no existir "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista". En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado adopta esta decisión una vez recibidos todos los informes técnicos solicitados con motivo del apagón en los que se descarta "de forma absoluta la existencia de indicios

| etiquetas: audiencia nacional , apagón , sabotaje
4 1 0 K 46 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
ipanies #2 ipanies
Pues era una buena solución para los implicados... Ha sido un moro de ETA y así no tienen que pagar la fiesta de aquel día. Bueno, yo creo que nadie va a pagar nada, pero espero equivocarme.
0 K 12
#1 poxemita
Era lo esperable.
0 K 11
#3 DenisseJoel
Si no había ningún indicio, ¿está justificado que hubiera una investigación judicial?
0 K 11
Malinke #4 Malinke
Si sólo investigaban eso, vale.
Ahora esperando la investigación del organismo culpable, o el motivo, que alguna investigación habrá, supongo.
0 K 11

menéame