La AN archiva la investigación sobre el apagón al no existir "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha archivado la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico ocurrido en España y Portugal el pasado 28 de abril al no existir "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista". En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado adopta esta decisión una vez recibidos todos los informes técnicos solicitados con motivo del apagón en los que se descarta "de forma absoluta la existencia de indicios