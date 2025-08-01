Amsterdam: Solicitante de asilo arrestado por presunto asesinato y violacion de Lisa, de 17 años (ENG)

La policía de Ámsterdam anunció la detención de un hombre de 22 años por el asesinato de una joven de 17 años que regresaba en bicicleta a su casa desde la ciudad hasta Abcoude la madrugada del miércoles cuando fue atacada. El hombre ya había sido detenido el jueves por la noche en un albergue para solicitantes de asilo de la capital, bajo sospecha de agredir sexualmente a otra mujer poco después de la medianoche del 15 de agosto. Lisa se despidió de sus amigos a las 3:30 de la madrugada del miércoles y decidió recorrer los 16 kilómetros que la