edición general
28 meneos
40 clics
Amsterdam: Solicitante de asilo arrestado por presunto asesinato y violacion de Lisa, de 17 años (ENG)

Amsterdam: Solicitante de asilo arrestado por presunto asesinato y violacion de Lisa, de 17 años (ENG)

La policía de Ámsterdam anunció la detención de un hombre de 22 años por el asesinato de una joven de 17 años que regresaba en bicicleta a su casa desde la ciudad hasta Abcoude la madrugada del miércoles cuando fue atacada. El hombre ya había sido detenido el jueves por la noche en un albergue para solicitantes de asilo de la capital, bajo sospecha de agredir sexualmente a otra mujer poco después de la medianoche del 15 de agosto. Lisa se despidió de sus amigos a las 3:30 de la madrugada del miércoles y decidió recorrer los 16 kilómetros que la

| etiquetas: amsterdam , asesinato , violacion , asilo , lisa
23 5 5 K 76 actualidad
6 comentarios
23 5 5 K 76 actualidad
platypu #2 platypu
Un solicitante de asilo que vive en el centro, que alberga a unos 850 residentes, describió lo que percibió como fallas generalizadas de seguridad. "Aquí hay mucha delincuencia, se trafica con drogas, y el COA no hace nada, ni siquiera contra la violencia", declaró a Het Parool, de forma anónima. "No me extraña que un delincuente así pueda vivir aquí. Sobre todo, no hay cámaras. Es extremadamente inseguro para los niños entre todos estos hombres malos". Otros residentes,…   » ver todo el comentario
1 K 20
salchipapa77 #3 salchipapa77
#2 Una semana antes ya violó a otra chica. Y ahí estaba, libre. Humillante.
6 K 59
Carnedegato #4 Carnedegato
Y por cosas como esta necesitamos un control de fronteras ferreo. No podemos dejar que cualquiera entre por la costa sin identificar, procedente de culturas medievales y tengamos que acogerles con el dinero de todos porque patatas.
1 K 16
Esku #5 Esku
#4 Esta es la primera cuestion, el modelo migratorio y no andarse con parches y tonterias de "mas camaras, mas policia". Ataja el problema de base, lo otro es ineficaz. Este caso apesta a que uso la solicitud de asilo fraudulentamente para que le aceptaran con mas facilidad en el pais, a saber cuantos cientos de casos mas hay. Mientras esta gente causa estragos en la sociedad que les acoje y gasta un dineral en ellos, los politicos solo dicen gilipolleces. Humo y palabras vacias.
1 K 15
salchipapa77 #1 salchipapa77
Esto te lo van a tumbar rápidamente aquí.
2 K 10
#6 carlosjpc
ahh, que era un nocel, que susto, pensaba que era un incel de esos.
0 K 6

menéame