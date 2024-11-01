Amparo Dávila: la maestra del cuento fantástico

La literatura mexicana tiene en Amparo Dávila una de sus figuras más enigmáticas y valiosas. Una escritora que, a pesar de no ser masivamente popular en su tiempo, se ha convertido en una autora de culto y una referencia obligada en el género del cuento. Nacida en Pinos, Zacatecas, Dávila se caracterizó por una prosa que explora los rincones más profundos y oscuros de la psique humana, sin limitarse a las convenciones de la realidad. La obra de Amparo Dávila es una incursión en lo insólito, lo perturbador y lo onírico. Su estilo se distingue p