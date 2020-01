"Amor@love.com": Las 19 peores letras del pop español en las que aparece tecnología

La tecnología y el pop no se llevan mal, más bien al contrario. Sin máquinas en el pop no habríamos tenido... bueno, no habríamos tenido años ochenta, que en general no sabemos si fue una buena idea, pero que tuvo sus indiscutibles hitos tecnológicos en lo musical: de Kraftwerk a Devo, pasando por toda la chicharra chiptune que ahora ha vuelto a ponerse de moda gracias a la demoniaca nostalgia que, por una vez, ha servido para algo. Por aquí somos muy amantes de la vanguardia, y nos gusta Esplendor Geométrico, también somos unos horteras de cui