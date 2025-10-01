Amnistía Internacional pide a la FIFA y a la UEFA la suspensión de Israel

La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha solicitado a la UEFA y la FIFA que suspenda a la Asociación Israelí de Fútbol (IFA por sus siglas en inglés) hasta que dejen de jugar en sus ligas aquellos clubes con sede en asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado. Firmada por la secretaria general de AI, Agnes Callamard, y dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su homólogo en la UEFA, Aleksander Çeferin, la carta recuerda el "genocidio contra los palestinos" que Israel está perpetrando en Gaza
| etiquetas: israel , genocidio , amnistia internacional , sociedad