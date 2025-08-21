edición general
9 meneos
8 clics

Amnistía Internacional denuncia uso de inteligencia artificial en EE. UU. contra propalestinos

Amnistía Internacional acusó el miércoles a las autoridades estadounidenses de utilizar herramientas de inteligencia artificial de Palantir y Babel Street para vigilar a inmigrantes y atacar a extranjeros en manifestaciones de apoyo a los palestinos."El gobierno estadounidense está implementando tecnologías invasivas basadas en IA en el contexto de una agenda de deportaciones masivas y una ofensiva contra las expresiones propalestinas, lo que ha provocado numerosas violaciones de derechos humanos", declaró Erika Guevara-Rosas, del grupo de RRHH

| etiquetas: amnistía internacional , inteligencia artificial , ia , ai
7 2 0 K 109 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 109 actualidad
Connect #1 Connect
Caray con China! :shit:
2 K 35
Khadgar #2 Khadgar
Represiones u-sanas.
0 K 12

menéame