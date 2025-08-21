Amnistía Internacional denuncia uso de inteligencia artificial en EE. UU. contra propalestinos

Amnistía Internacional acusó el miércoles a las autoridades estadounidenses de utilizar herramientas de inteligencia artificial de Palantir y Babel Street para vigilar a inmigrantes y atacar a extranjeros en manifestaciones de apoyo a los palestinos."El gobierno estadounidense está implementando tecnologías invasivas basadas en IA en el contexto de una agenda de deportaciones masivas y una ofensiva contra las expresiones propalestinas, lo que ha provocado numerosas violaciones de derechos humanos", declaró Erika Guevara-Rosas, del grupo de RRHH