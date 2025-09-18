AmiGUS: Ingeniería alemana que reactiva al Amiga como máquina de audio moderna

Desde Alemania llega AmiGUS, una nueva tarjeta de sonido profesional para Amiga 2000/3000/4000 que ofrece audio de 24 bits/192 kHz, salidas TOSLINK y RCA, compatibilidad con AHI/MHI y arquitectura abierta basada en FPGA. Desarrollada por Oliver Achten y distribuida por Alinea Computer, AmiGUS busca reactivar la plataforma Amiga como herramienta creativa moderna, con soporte para trackers, reproducción de formatos comprimidos y síntesis por hardware. El proyecto es de hardware abierto y ya está disponible comercialmente.