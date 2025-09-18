edición general
AmiGUS: Ingeniería alemana que reactiva al Amiga como máquina de audio moderna

Desde Alemania llega AmiGUS, una nueva tarjeta de sonido profesional para Amiga 2000/3000/4000 que ofrece audio de 24 bits/192 kHz, salidas TOSLINK y RCA, compatibilidad con AHI/MHI y arquitectura abierta basada en FPGA. Desarrollada por Oliver Achten y distribuida por Alinea Computer, AmiGUS busca reactivar la plataforma Amiga como herramienta creativa moderna, con soporte para trackers, reproducción de formatos comprimidos y síntesis por hardware. El proyecto es de hardware abierto y ya está disponible comercialmente.

#3 Tks4dTip
Qué puta maravilla.
#6 retrotechycafe
#3 ademas, no nos olvidemos del "pequeño" detalle de que se utilizan en maquinas Amiga de hace mas de 30 años. Una locura.
#1 JavierLaig
Y para el Amiga 500? :'(
#2 retrotechycafe
#1 El ingeniero que entrevisté dijo que podría sacar una versión "recortada" del dispositivo para Amigas 500, 600 y 1200 si hay demanda e interés por parte de la comunidad.
frankiegth #4 frankiegth *
Proyecto "Open Source", cualquiera puede fabricársela y en principio incluso producirla para venderla. En la práctica se trata de lo más "Libre" que puede ser hoy en día el desarrollo de un proyecto de hardware y software : github.com/necronomfive/AmiGUS-pub  media
#5 retrotechycafe
#4 exactamente
