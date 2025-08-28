American Bitcoin, respaldado por los hijos de Trump, pretende empezar a cotizar en septiembre

El cofundador de American Bitcoin, Eric Trump, su hermano Donald Trump Jr. y Hut 8 poseerán conjuntamente el 98% de la nueva entidad. Eric Trump también se encuentra en Hong Kong y viajará a Tokio el fin de semana para un evento de Metaplanet, una firma japonesa de tesorería de bitcoin, indicó Genoot. American Bitcoin está buscando criptoactivos para comprar en Hong Kong y Japón con el fin de expandir su negocio global, informó el Financial Times hace dos semanas.
Pero la realidad es que Bitcoin sigue siendo Bitcoin por mucho que otros quieran apropiarse del nombre, básicamente nadie va a confundir lo de este meneo con Bitcoin como básicamente nadie confunde al dólar canadiense con el dólar.