American Bitcoin, respaldado por los hijos de Trump, pretende empezar a cotizar en septiembre

El cofundador de American Bitcoin, Eric Trump, su hermano Donald Trump Jr. y Hut 8 poseerán conjuntamente el 98% de la nueva entidad. Eric Trump también se encuentra en Hong Kong y viajará a Tokio el fin de semana para un evento de Metaplanet, una firma japonesa de tesorería de bitcoin, indicó Genoot. American Bitcoin está buscando criptoactivos para comprar en Hong Kong y Japón con el fin de expandir su negocio global, informó el Financial Times hace dos semanas.