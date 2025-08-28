edición general
American Bitcoin, respaldado por los hijos de Trump, pretende empezar a cotizar en septiembre

American Bitcoin, respaldado por los hijos de Trump, pretende empezar a cotizar en septiembre

El cofundador de American Bitcoin, Eric Trump, su hermano Donald Trump Jr. y Hut 8 poseerán conjuntamente el 98% de la nueva entidad. Eric Trump también se encuentra en Hong Kong y viajará a Tokio el fin de semana para un evento de Metaplanet, una firma japonesa de tesorería de bitcoin, indicó Genoot. American Bitcoin está buscando criptoactivos para comprar en Hong Kong y Japón con el fin de expandir su negocio global, informó el Financial Times hace dos semanas.

Ovlak #1 Ovlak
Venderé mis LIBRA para sumarme a este nuevo rug pull :troll:
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#1 ¿no holdeas Libra con cojones? mu mal, bro
Laro__ #2 Laro__
No meto yo un dólar ahí ni borracho.
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 todo es cuestión de anticiparse a que tiren de la alfombra... :-D
Chinchorro #3 Chinchorro
Venga, yo creo que quedan suficientes cryptolais para engañar y robarles la pasta :troll:
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 les han vendido a sus seguidores: criptomonedas, biblias, playeros, gorras…
sorrillo #10 sorrillo
Es un poco molesto que cualquiera pueda usar la palabra bitcoin sin ser Bitcoin, como Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, estos de American Bitcoin ...

Pero la realidad es que Bitcoin sigue siendo Bitcoin por mucho que otros quieran apropiarse del nombre, básicamente nadie va a confundir lo de este meneo con Bitcoin como básicamente nadie confunde al dólar canadiense con el dólar.
ixo #12 ixo
Huele a estafa a kilómetros. ;)
#5 unaiur
Se puede apostar ya cuánto tiempo va a durar hasta que se esfumen los fondos en algún hackeo real o figurado?
#6 skel4r
HODL!!!!
#9 hokkien
#6 ALL IN!!!
