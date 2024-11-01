¿"America first" o "America alone"? Cómo Trump está promoviendo unos EE.UU. más aislados en la escena internacional

La política exterior de Donald Trump en su primer año de regreso en la Casa Blanca ha alterado el orden mundial vigente durante décadas. Bajo su promesa de "poner a Estados Unidos primero", Trump ha retirado a su país de organizaciones multilaterales y el acuerdo global contra el cambio climático, recortado drásticamente la cooperación al desarrollo, y amenazado con aranceles o incluso acciones militares a países aliados.
| etiquetas: america alone , trump , eeuu , aislados , escena internacional
(Que viejo soy )
Secuestrando al presidente Maduro, atacando barcos o lanchas en el caribe y pacifico cerca de venezuela y colombia, imponiendo su politica en panama, amenazando con hacerse con groenlandia, haciendo injerencia masiva del trumpismo y extrema derecha en europa y otros lugares, atacando y amenazando a iran, colaborando con el genocidio en gaza, ...