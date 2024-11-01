¿"America first" o "America alone"? Cómo Trump está promoviendo unos EE.UU. más aislados en la escena internacional

La política exterior de Donald Trump en su primer año de regreso en la Casa Blanca ha alterado el orden mundial vigente durante décadas. Bajo su promesa de "poner a Estados Unidos primero", Trump ha retirado a su país de organizaciones multilaterales y el acuerdo global contra el cambio climático, recortado drásticamente la cooperación al desarrollo, y amenazado con aranceles o incluso acciones militares a países aliados.