Amenazas y volantazos: los nuevos aranceles de Trump siembran el desconcierto a la espera del Supremo

El presidente de EEUU ha anunciado en los últimos días un acercamiento a Brasil, que tiene unos aranceles del 50%, un recorte a China y un aumento a Canadá mientras la inflación no deja de subir en un contexto de cierre del gobierno y tibias rebajas de tipos . Donald Trump lanzó una guerra comercial contra todos los países del mundo en abril. Para ello, recurrió a una fórmula tan rebuscada como nunca usada para algo así: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Yorga77
Y recuerdo que hace poco se dijo de bajar los aranceles de Canadá y ahora lo contrario. Lo de este señor es algo patológico. :-P
