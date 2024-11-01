Una amenaza de bomba interrumpe la emisión de la cadena francesa BFMTV y obliga a evacuar su sede en París

La sede del canal televisivo de información informativo BFMTV en París fue desalojada durante más de dos horas por una falsa alerta de bomba que llevó a evacuar una parte del barrio. La alerta se produce en un contexto de seguridad marcado por el aniversario de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015.
