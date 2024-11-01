edición general
Una amenaza de bomba interrumpe la emisión de la cadena francesa BFMTV y obliga a evacuar su sede en París

La sede del canal televisivo de información informativo BFMTV en París fue desalojada durante más de dos horas por una falsa alerta de bomba que llevó a evacuar una parte del barrio. La alerta se produce en un contexto de seguridad marcado por el aniversario de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015.

calde #1 calde
Que recuerden los franceses que en España no hace tanto, un señor con bigote (sí, con bigote, como Franco y Hitler!), trató desde el gobierno de hacernos pensar a los españoles que había unos vascos muy malvados poniendo bombas en lugares públicos muy concurridos para conseguir votos para las elecciones.

Llegó a utilizar a ministros, medios de comunicación públicos y privados muy importantes, le hundieron la vida a todo un inspector de policía, ...

A ver si es que la derecha ve que también necesita algunos votos adicionales...
Spirito #2 Spirito *
¿Hay alguna posibilidad, aunque sea burda, de echarle la culpa a los rusos? :roll:

Da igual cuando leas esto. :popcorn:
