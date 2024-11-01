Amazon suspende entregas tras choque de dos drones en Tolleson (Arizona)

Dos drones de reparto de Amazon se estrellaron la mañana del miércoles en Tolleson, de acuerdo con el Departamento de Policía. Según el reporte policial, los dos drones se estrellaron contra una grúa ubicada en una zona comercial cerca de la Avenida 97 y la calle Roosevelt aproximadamente a las 10:09 a.m. Tras el impacto, un dron aterrizó en ese mismo estacionamiento y el otro en el estacionamiento trasero. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) está a cargo de la investigación.