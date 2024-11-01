edición general
Amazon indemnizará con 1.300 millones de euros a los usuarios engañados para suscribirse a Prime

El gigante del comercio electrónico Amazon ha alcanzado este jueves un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por el cual pagará 2.500 millones de dólares (2.141 millones de euros) para cerrar el caso de las suscripciones Prime.

wildseven23 #1 wildseven23
Ojo, es de EE.UU.
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 Si ha afectado a España, em la juego: pasará como con el dieselgate.... en EE.UU. indmenizaciones cuantiosas a los usuarios, en españa...
mono #2 mono
Pues me alegro.

Mis hijos se dieron de alta a Amazon Music a través de Alexa, jugando a pedir canciones, y me costó la vida darme de baja, porque nunca llegas a la pantalla. Es dificilísimo darte de baja. No me imagino una persona como mi madre.
Connect #4 Connect
#2 Hoy en día le preguntas a ChatGpt o te metes a compartir pantalla en IAStudio.google, y a estas cosas llegas en un momento. Llegas para darte de baja o para darte cuenta que es imposible darse de baja (esto pasa en los diarios,que al final hay que llamar por teléfono).
