Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, a través de su sociedad de inversión Pontegadea, ha reforzado su estrategia de expansión con la entrada en el sector de la logística portuaria. Según explica Xataka, este movimiento se consolida tras la adquisición del 49% de la compañía británica PD Ports, alejando al empresario del enfoque tradicional centrado en el mercado inmobiliario de locales comerciales, oficinas y hoteles ubicados en grandes ciudades.
