Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, a través de su sociedad de inversión Pontegadea, ha reforzado su estrategia de expansión con la entrada en el sector de la logística portuaria. Según explica Xataka, este movimiento se consolida tras la adquisición del 49% de la compañía británica PD Ports, alejando al empresario del enfoque tradicional centrado en el mercado inmobiliario de locales comerciales, oficinas y hoteles ubicados en grandes ciudades.

woody_alien #2 woody_alien
Bueno, es de sobras conocido que el puerto está plagado de mafias, una más no se notará.
#4 KaBeKa
#2 Lucky Luciano salió de prisión por mantener los muelles de New York libres de saboteadores durante la 1 guerra mundial. Al primer sabotaje la policía pidió a la mafia que no volviera a pasar porque directamente los muelles eran suyos. Contestaron que eso lo tenía que decir su jefe y estaba en la cárcel. Acto seguido le cambiaron de cárcel a una estilo urdangarin y cuando cumplieron su parte lo soltaron pero sin poder poner un pie en EEUU.
Lo más alucinante del reportaje donde lo vi es lo siguiente, la ONU después de la 2 guerra mundial copia literalmente los reglas de la mafia de NY en donde hay una comisión que evalúa y evita los ataques entre miembros intentando en todo momento que no se llegue a la confrontación.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Un emprendedor creando riqueza y empleo para el país, y los envidiosos por aquí :troll:
Asimismov #3 Asimismov
Ortega no ha hecho un nuevo puerto ha adquirido derechos sobre lo ya construido, no aporta valor pero si precios.
oceanon3d #5 oceanon3d
Me importa una higa la verdad...
