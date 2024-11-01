Amama y las mareas blancas andaluzas revelan en redes el testimonio directo de más de 40 mujeres afectadas por el escándalo de la Junta de Juanma Moreno en los cribados de cáncer de mama

La asociación Amama, la que destapó el escándalo en la gestión de la Junta de Juanma Moreno de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, y el colectivo de mareas blancas andaluzas han hecho público durante el día de hoy, en sus redes sociales, más de 25 de 40 testimonios directos de mujeres afectadas por estas negligencias de la Administración andaluza en el programa de detección precoz que han accedido a narrar en vídeo su caso particular.