Amama lanza un órdago total a Moreno Bonilla cuando creía que la tenía controlada: manifestaciones en toda Andalucía el 9 de noviembre

Tras varias horas de reunión, la Consejería de Sanidad calificó el encuentro de “fructífero” y con el que “se abre una etapa de diálogo y colabación mutua”. Menos de una semana ha durado el entendimiento entre ambas partes y este domingo 2 de noviembre la presidenta de Amama alude a las dos primeras palabras del himno de Andalucía (“Andaluces, levantaos”) para convocar manifestaciones de protesta en todas las capitales de Andalucía por parte de todas las personas que quieran defender la sanidad pública y en contra de su “desmantelamiento”

Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/sanidad-publica-pie-guerra-contra-privati La sanidad pública en pie de guerra contra la privatización y el colapso. la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado el grave deterioro que sufre el sistema sanitario y ha anunciado una semana de movilizaciones en todo el Estado, entre el 3 y el 9 de noviembre, que culminarán con concentraciones simultáneas en múltiples localidades.
Bien hecho, Amama.
#5 El "anti" es mucho más poderoso de lo que parece...
Lo único que puede doblarle sería un cambio de intención de voto, y esto no va a pasar.
#1 O manifetaciones escabrosas-ruidosas que llamen la atención de los medios: recuerden que las manifestaciones contra el genocido Palestino se consiguio viralizar cuando los manifestantes echaron las vallas; y que Mazon y cia se han dado cuenta del rechazo de la población, cuando fueron insultados y llamados por sus nombres (sinvergünzas, asesinos,...) en directo en el funeral. Habra que cambiar el color rosa y los globos rosas por simbolos más contundentes.
#1 Dale tiempo a la gente a pensar que se están cargando la sanidad pública y que la broma les va a salir carísima
