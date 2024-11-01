Amama lanza un órdago total a Moreno Bonilla cuando creía que la tenía controlada: manifestaciones en toda Andalucía el 9 de noviembre

Tras varias horas de reunión, la Consejería de Sanidad calificó el encuentro de “fructífero” y con el que “se abre una etapa de diálogo y colabación mutua”. Menos de una semana ha durado el entendimiento entre ambas partes y este domingo 2 de noviembre la presidenta de Amama alude a las dos primeras palabras del himno de Andalucía (“Andaluces, levantaos”) para convocar manifestaciones de protesta en todas las capitales de Andalucía por parte de todas las personas que quieran defender la sanidad pública y en contra de su “desmantelamiento”