Alvise Pérez casi se lleva un mordisco: "El verdadero Perro Sanxe"

Nunca lo de "más sabe el Perro Sanxe por perro que por Sanxe" había cobrado más sentido. Dice la ciencia que los canes saben detectar a las malas personas o aquellas con malas intenciones

2 comentarios
#1 Leon_Bocanegra
Cualquiera que conozca mediterráneo digital sabe que este tuit lo han puesto en serio.  media
ansiet #2 ansiet
Una cosa... ¿el perrito este está bien?
Lo digo por si está el animal de 4 patas vacunado contra la imbecilidad, no se vaya a poner enfermito el pobre.
Al otro que lo sacrifiquen si es necesario.
