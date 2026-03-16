Alvise lanza una propuesta a PP y Vox: las cinco condiciones de SALF para no presentarse a las elecciones de Andalucía

Algunos atribuyen el frenazo a este crecimiento en Se acabó la fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez que ha logrado más de 17.000 votos que podrían haber acabado siendo de PP o Vox. "La respuesta del PP y Vox ha sido atacarnos, decirnos que les robamos diputados o que hacemos crecer al PSOE".
Alvise da de plazo a Juanma Moreno y Santiago Abascal hasta el próximo viernes, 20 de marzo, para aceptar cinco condiciones de lo que él considera "sentido común" para que su formación no se presente.
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"Los españoles no nos votan para salvar a nadie a 6.000 kilómetros o mandarles a morir al otro lado del mundo.
#2 Que algunas de las medidas coincidan con las de Podemos da que pensar.
Es como cuando Trump se presentaba como pacifista y garante de las clases medias y trabajadoras americanas... Y toda su política, una vez ha llegado al poder, ha sido todo lo contrario. A este, si tocara poder de verdad, le veríamos marcarse un Trumpito.
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