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Alvise lanza una propuesta a PP y Vox: las cinco condiciones de SALF para no presentarse a las elecciones de Andalucía

Algunos atribuyen el frenazo a este crecimiento en Se acabó la fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez que ha logrado más de 17.000 votos que podrían haber acabado siendo de PP o Vox. "La respuesta del PP y Vox ha sido atacarnos, decirnos que les robamos diputados o que hacemos crecer al PSOE".
Alvise da de plazo a Juanma Moreno y Santiago Abascal hasta el próximo viernes, 20 de marzo, para aceptar cinco condiciones de lo que él considera "sentido común" para que su formación no se presente.

| etiquetas: alvise , pp , vox , condiciones , andalucía
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
mariKarmo #2 mariKarmo
Espera, que ha sacado un "0,algo" y se ha creído Cersei Laninster.
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#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
- Reforma electoral
- El cierre de "chiringuitos y televisiones deficitarias"
- Acabar con los "sobresueldos" de los políticos
- Medidas para favorecer el acceso a la vivienda de "millones de jóvenes españoles"
- "No a las guerras que paga el currante español".

"Los españoles no nos votan para salvar a nadie a 6.000 kilómetros o mandarles a morir al otro lado del mundo.

#2 Que algunas de las medidas coincidan con las de Podemos da que pensar.
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#9 CuiProdestHocBellum
#7 No seré yo el que de la cara por Podemos. Pero es normal que un populista estafador use puntos de programas políticos de diferentes partidos en el suyo. Personajes como Alpiste no tienen más ideología que forrarse. Lo ha dejado claro desde que le pillaron en chanchullos con empresarios para las elecciones europeas.
Es como cuando Trump se presentaba como pacifista y garante de las clases medias y trabajadoras americanas... Y toda su política, una vez ha llegado al poder, ha sido todo lo contrario. A este, si tocara poder de verdad, le veríamos marcarse un Trumpito.
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Pertinax #1 Pertinax *
Irrelevantérrima. Los votos de Alvise hacen ya poco daño. Está como para proponer nada. Como algunes otres.
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Mesto #8 Mesto
#1 Tiene más votos que Podemos.
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#3 DotorMaster
Eso, démosle más publicidad a ese merluzo.
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Arkhan #5 Arkhan
#3 Joño, a ver si sacan algunos votitos más. A más dividida la derecha mejor para todos.
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#10 Eukherio
Sacó un 4,4% en las europeas, un 2,7% en Aragón y un 1,4% en las últimas. Sospecho que seguramente piense que le conviene saltarse estas, porque otro pinchazo e igual ni llega a las generales. En principio Andalucía se presta más a un partido como el suyo, pero si pincha también ahí sí que se acabó la fiesta.
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menéame