Alvise justificó en el Supremo cobrar 100.000 euros de un empresario para compensar el sueldo que iba a sortear

El eurodiputado ultra Alvise Pérez reconoció el pasado julio ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por financiación ilegal que cobró 100.000 euros en “fajos” de billetes de un empresario semanas antes de que se iniciara la campaña electoral de las europeas de 2024. A preguntas del magistrado Julián Sánchez Melgar, justificó que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido eurodiputado...