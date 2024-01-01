Alvise justificó en el Supremo cobrar 100.000 euros de un empresario para compensar el sueldo que iba a sortear

El eurodiputado ultra Alvise Pérez reconoció el pasado julio ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por financiación ilegal que cobró 100.000 euros en “fajos” de billetes de un empresario semanas antes de que se iniciara la campaña electoral de las europeas de 2024. A preguntas del magistrado Julián Sánchez Melgar, justificó que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido eurodiputado...
Pero los malos son Pablo Iglesias e Irene Montero, por comprarse una casa con el sudor de su frente. ¡O por montar un bar para subsistir!
No caben más gilipollas en este país.
ademas del sueldo público y conocido... qué incrementos patrimoniales ilegales se les imputa?
cuanta razón tiene #1 cuando dice que no caben mas gilipollas
Y si, si caben más...muchos más.
Próximas elecciones, estate atento y verás.
Se le terminaba la tontería rápidamente
