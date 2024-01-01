edición general
Alvise justificó en el Supremo cobrar 100.000 euros de un empresario para compensar el sueldo que iba a sortear

El eurodiputado ultra Alvise Pérez reconoció el pasado julio ante el juez del Tribunal Supremo que le investiga por financiación ilegal que cobró 100.000 euros en “fajos” de billetes de un empresario semanas antes de que se iniciara la campaña electoral de las europeas de 2024. A preguntas del magistrado Julián Sánchez Melgar, justificó que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido eurodiputado...

Mangione #1 Mangione *
xD xD xD xD xD xD

Pero los malos son Pablo Iglesias e Irene Montero, por comprarse una casa con el sudor de su frente. ¡O por montar un bar para subsistir!
No caben más gilipollas en este país.
27
Quel #6 Quel *
#1 La gilipollez no es exclusiva. Que alvise sea un corrupto y gilipollas de tres pares de cojones no hace que lo de pudimos (ya que tu los citas) sea menos.
3
Ovlak #7 Ovlak *
#6 Tienes razón si te refieres a que son variables independientes (el valor de una no afecta a la otra). Pero medidas ambas, el grado de corrupción de Alvise junto a la estupidez de sus votantes es objetiva y estratosféricamente superior al de Podemos, aunque el nivel de hostias mediáticas fuera inversamente proporcional a dicho grado como bien dice #1 :professor:
3
Dene #8 Dene
#6 exactamente qué delitos cometieron pablo iglesias e irene montero? por comparar cosas iguales, digo. a este tipo le imputan delitos economicos (básicamente, forrarse de manera ilegal)
ademas del sueldo público y conocido... qué incrementos patrimoniales ilegales se les imputa?

cuanta razón tiene #1 cuando dice que no caben mas gilipollas
2
#10 inquietto
#6 Demostración empírica del primer comentario.
0
sotillo #9 sotillo
#1 Pues los están haciendo hueco mientras Ayuso hace campaña en Miami
0
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
#1 Absolutamente.
Y si, si caben más...muchos más.
Próximas elecciones, estate atento y verás.
0
#4 Jarod_mc
8500 pavos a un subnormal por hacer el ridículo y dar vergüenza ajena. Esto se va de madre si gente analfabeta cúbica como este con pretensiones de delincuente siguen entrando como una metástasis mortal en las instituciones. A ver si la sociedad se da cuenta de lo importante y lo que significa el jodido voto
3
vicus. #12 vicus. *
Este es el clásico tío que necesita España para salvar su economía y sanearla. Pero para que esto ocurra, se necesita una cantidad ingente de subnormales.
0
manc0ntr0 #2 manc0ntr0
A este lo ponía yo a cuchar patatas una buena temporada.
Se le terminaba la tontería rápidamente
1
Benzo #5 Benzo
#3 Lo va a sortear, pero hoy no, mañanaaa :-D
0

