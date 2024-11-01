edición general
Álvaro Pombo, filósofo español de 86 años: "La gente con dinero tiene una responsabilidad social y una obligación con el prójimo"

Premio Cervantes en 2024, el filósofo y escritor Álvaro Pombo siempre ha destacado por sus reflexiones sobre la conciencia y la condición humana.

Pues yo creo que es responsabilidad de todos crear un sistema justo donde la gente no pueda acumular riqueza a costa de los demás o que esta pueda usarse con malos fines en vez de depender de la buena fe de los ricos.
#2 Claro que es responsabilidad de todos, pero no me parece mal que se señale a quien más responsabilidad tiene porque disponen de más medios para condicionar políticas.
Conozco a varios ricos personalmente y si la sociedad depende de su iniciativa, estamos más que jodidos.

Pero si ni siquiera quieren pagar impuestos, y esa es la mínima responsabilidad social que todos tenemos, qué coño me estás contando.
#4 Te está contando que él también se ha dado cuenta de esa irresponsabilidad de los millonarios.
UPyD!
La gente con cuanto dinero?
