5
meneos
11
clics
Álvaro Pombo, filósofo español de 86 años: "La gente con dinero tiene una responsabilidad social y una obligación con el prójimo"
Premio Cervantes en 2024, el filósofo y escritor Álvaro Pombo siempre ha destacado por sus reflexiones sobre la conciencia y la condición humana.
|
etiquetas
:
filosofía
,
álvaro pombo
,
conciencia
,
responsabilidad social
4
1
0
K
58
cultura
6 comentarios
4
1
0
K
58
cultura
relacionadas
#2
yabumethod
*
Pues yo creo que es responsabilidad de todos crear un sistema justo donde la gente no pueda acumular riqueza a costa de los demás o que esta pueda usarse con malos fines en vez de depender de la buena fe de los ricos.
7
K
81
#3
MiguelDeUnamano
#2
Claro que es responsabilidad de todos, pero no me parece mal que se señale a quien más responsabilidad tiene porque disponen de más medios para condicionar políticas.
1
K
36
#4
Supercinexin
Conozco a varios ricos personalmente y si la sociedad depende de su iniciativa, estamos más que jodidos.
Pero si ni siquiera quieren pagar impuestos, y esa es la mínima responsabilidad social que todos tenemos, qué coño me estás contando.
3
K
50
#5
Charles_Dexter_Ward
#4
Te está contando que él también se ha dado cuenta de esa irresponsabilidad de los millonarios.
0
K
20
#1
Estoeslaostia
UPyD!
UPyD!
UPyD!
1
K
15
#6
Gadfly
La gente con cuanto dinero?
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
