Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum

Ante el inicio de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se detenga el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Sostuvo que la posición mexicana respecto al conflicto en Medio Oriente es poner fin a la agresión a la población civil en Gaza, por parte del ejército de Israel. Asimismo, para México la alternativa es el reconocimiento de los estados: Israel y Palestina.

| etiquetas: gaza , palestina , israel , méxico , sheinbaum
4 comentarios
A ver si Netanyahu hace caso a esta mujer. Nadie lo ha logrado.
Kantinero
Y la derecha española con la Yuso y Flanders a la cabeza , haciendo el ridículo internacional solo por adoptar una postura contraria a Sanchez
Edheo
#2 Son la mesa de Lamen... pero en inglés y en plural
azathothruna
Mexico hizo publico su rechazo al anchluss
Ni stalin hizo eso.
