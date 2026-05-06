El alto coste de alertar sobre irregularidades y corrupción en España: “Las represalias son una estrategia destinada a la destrucción profesional y psicológica”

Las represalias rara vez consisten únicamente en un despido; son una estrategia calculada destinada a la destrucción profesional y psicológica. La primera reacción de una organización no suele ser investigar la alerta, sino desacreditar a la persona, utilizando tácticas adaptadas al perfil del informante para maximizar su vulnerabilidad.
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Un sistema donde todo es posible, incluso sobrevivir a un cáncer por el que te dejen salir de la cárcel en la que estabas cumpliendo condena de corrupción.
Un sistema en el que la familia real también está pringada.
¿Democracia? Es una trampa de la que es imposible escapar, no sea que te tilden de antidemócrata, defensor de Hamás o yo que sé que gaitas.