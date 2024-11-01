El alto cargo de Ribera se presentaba como "empresario" para comprar acciones a la red de Forestalia

Según la Ucoma, el notario incumplió la ley de prevención del blanqueo de capitales al citarle como empresario y no como persona de responsabilidad pública. El pasado 3 de marzo, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil registró 12 domicilios de forma simultánea en busca de pruebas relacionadas con supuestos amaños de permisos ambientales para beneficiar a Forestalia. Los agentes incautaron discos duros, teléfonos, USB y diversas actas notariales. La operación se saldó con la detención de seis personas.