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El alto cargo de Ribera se presentaba como "empresario" para comprar acciones a la red de Forestalia

El alto cargo de Ribera se presentaba como "empresario" para comprar acciones a la red de Forestalia

Según la Ucoma, el notario incumplió la ley de prevención del blanqueo de capitales al citarle como empresario y no como persona de responsabilidad pública. El pasado 3 de marzo, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil registró 12 domicilios de forma simultánea en busca de pruebas relacionadas con supuestos amaños de permisos ambientales para beneficiar a Forestalia. Los agentes incautaron discos duros, teléfonos, USB y diversas actas notariales. La operación se saldó con la detención de seis personas.

| etiquetas: forestalia , ucoma , blanqueo de capitales , caliope innova
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1 comentarios
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comunerodecastilla #1 comunerodecastilla
"...el notario incumplió la ley de prevención del blanqueo de capitales al citarle como empresario y no como persona de responsabilidad pública."

Entiendo que ese notario enfrentara responsabilidades por ello. :troll:
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menéame